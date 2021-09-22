Томская область начала готовиться к четвертой волне СОVID-19

За счет выпускников СибГМУ будет увеличено число бригад скорой помощи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Подготовка к четвертой волне новой коронавирусной инфекции началась в Томской области. Будет увлечено число бригад скорой помощи и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, поручил своему заместителю по социальной политике Алёне Левко и региональному департаменту здравоохранения развернуть подготовку к четвертой волне новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что за счет выпускников СибГМУ будет увеличено число бригад скорой помощи. Если будет необходимость, то старшекурсники медицинского вуза тоже присоединятся к работе.

-Несмотря на стабильность эпидобстановки сегодня, она может ухудшиться в начале октября, поскольку распространение СОVID-19 cовпадает с пиком сезонных респираторных заболеваний, - заявил глава региона Сергей Жвачкин.

Губернатор добавил, что медицинские учреждения продолжают оснащать каретами скорой помощи, помимо этого будут продолжать использовать такси и автомобили чиновников.

Также в регионе будет создана единая централизованная регистратура для амбулаторных больных на базе Центра удаленного мониторинга.

Добавим, что на прямом эфире заведующая отделением фармакологии городской больницы №3 Татьяна Вунукайнен рассказала, что по сравнению с предыдущим годом, заболеваемость изменилась. Люди стали сложнее переносить новую коронавирусную инфекцию.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4443128/