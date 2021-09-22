Томичи просят построить еще три площадки для выгула собак в городе

По нацпроекту в 2021 году уже было построено две площадки – в Сквере воинов-интернационалистов и в Михайловской роще. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 21 сентября, на выездном совещании, которое провел и. о. мэра Томска Михаил Ратнер, жители попросили построить еще три площадки для выгула собак.

- Есть еще запрос на три площадки для собак. Будем смотреть, где их можно разместить, - сказал заместитель мэра Вячеслав Черноус.

По нацпроекту в 2021 году уже было построено две площадки – в Сквере воинов-интернационалистов и в Михайловской роще. Однако жители города попросили обустроить еще минимум три места для выгула питомцев.

Добавим, что также на выездном совещании Ратнер предложил изменить дизайн мемориала на Каштачной горе в Томске.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4448364/