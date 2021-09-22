В Томске водитель иномарки врезался в дерево и скрылся с места, оставив пострадавших в машине

Полиция устанавливает личность водителя и просит очевидцев данного ДТП просят звонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 794-714, 66-44-22, 66-44-24. Фото: Ксения Высотина

В Томске, 21 сентября, водитель Toyota Alion врезался в дерево и скрылся с места, оставив машину с двумя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«21 сентября в 4.55 утра неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на дерево», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что водитель скрылся с места аварии. В машине оставались два молодых человека, которые в ходе происшествия пострадали и были доставлены в больницу.

На данный момент полиция устанавливает личность водителя и просит очевидцев данного ДТП просят звонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 794-714, 66-44-22, 66-44-24.