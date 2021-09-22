В Томске спасатели вскрыли двери квартиры, из окна которой выпала трехлетняя девочка

Во вторник, 21 сентября, поисково-спасательная служба выложила видео в социальные сети, где они вскрывают дверь квартиры, из окна которой выпала трехлетняя девочка.

«Во вторник, 21 сентября, в 10:35 оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что сотрудникам полиции требуется помощь с открытием двери квартиры на улице Войкова», - говорится в сообщении.

Утоняется, что прибывшие на место спасатели с помощью слесарного инструмента открыли дверь сотрудникам полиции. Также в запертой квартире в шкафу была найдена семилетняя девочка.

Напомним, что 21 сентября, в Томске на ул. Войкова местные жители нашли тело трехлетней девочки, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области. Мать оставила девочек (3 года и 7 лет) одних дома. Отец в это время находился на работе.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4447869/