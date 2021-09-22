Более 2 тыс. домов уже подключились к отоплению в Томске

Тепло появилось уже в 2 227 домах из 3 419. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске с 20 сентября уже более 2 тыс. домов подключились к отоплению, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«В понедельник, 20 сентября, все коммунальные сети Томска были переведены на зимний режим работы. На сегодняшний день тепло появилось уже в 2 227 домах из 3 419. УК, ТСЖ и ЖК продолжают получать от ресурсоснабжающей организации разрешающие телефонограммы на подключение, на основании которых начинают пуск систем отопления в жилых домах», - говорится в сообщении.

В администрации продолжают напоминать, что подключение к системам отопления на зимний режим работы проводится поэтапно в течение 4-5 дней.

Добавим, что в день пуска отопления в доме, а также в последующие несколько дней томичам необходимо осматривать трубы, радиаторы и вентили, чтобы убедиться в их герметичности. В случае обнаружения протечек жителям необходимо сообщить об этом в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖК.