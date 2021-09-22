В Томске более 200 домов останутся без электричества в среду

Информацией о плановых отключениях обладают УК или ТСЖ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О плановом отключении электричества в Томске сообщают «Горсети».

«Ряд домов сегодня, 21 сентября, останется без света на короткое время с 9 утра до 11.00, где – то электричества не будет весь день с 9.00 до 16.00», -говорится в сообщении на сайте компании.

Адреса, которых коснутся сегодняшние отключения, можно увидеть на сайте "Горсетей". Телефон диспетчерской службы компании - 999-908

Объявления о плановых отключениях должны быть размещены на входных дверях подъездов многоквартирных домов.

Информацией о плановых отключениях обладают УК или ТСЖ.