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Политика21 сентября 2021 17:33

Кандидат от ЛДПР Алексей Диденко обошел на томских выборах и единоросса, и коммуниста

Илья Леонтьев из "Единой России" проиграл ему 600 голосов
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Порой выборы преподносят сюрпризы...

Порой выборы преподносят сюрпризы...

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщил избирком Томской области в соцсетях, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ от партии ЛДПР Алексей Диденко по итогам обработки 100% протоколов обошел конкурентов на томском избирательном округе №181.

Специалисты информируют о том, что Алексей Диденко набрал 23,47%. За него проголосовали 35 075 избирателей. Следом за ним идет единоросс Илья Леонтьев. Представитель партии власти уступил либеральному-демограту 600 голосов, или 0,4%. На третьем месте с 19% голосов идет кандидат от КПРФ Василий Шипилов.

Средства массовой информации и соцсети подчеркивают, что Алексея Диденко дружно поддержали при голосовании соотечественники за рубежом. Заметим, что прошлый раз он победил на таких же выборах в 2016 году.