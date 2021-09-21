Кандидат от ЛДПР Алексей Диденко обошел на томских выборах и единоросса, и коммуниста

Порой выборы преподносят сюрпризы... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщил избирком Томской области в соцсетях, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ от партии ЛДПР Алексей Диденко по итогам обработки 100% протоколов обошел конкурентов на томском избирательном округе №181.

Специалисты информируют о том, что Алексей Диденко набрал 23,47%. За него проголосовали 35 075 избирателей. Следом за ним идет единоросс Илья Леонтьев. Представитель партии власти уступил либеральному-демограту 600 голосов, или 0,4%. На третьем месте с 19% голосов идет кандидат от КПРФ Василий Шипилов.

Средства массовой информации и соцсети подчеркивают, что Алексея Диденко дружно поддержали при голосовании соотечественники за рубежом. Заметим, что прошлый раз он победил на таких же выборах в 2016 году.