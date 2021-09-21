Бывший чиновник мэрии Томска получил четыре года за взятки в крупном размере

Для бывшего заместителя мэра Томска суд окончился суровым приговором за взятки! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший замглавы администрации города Томска Евгений Суриков приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Томской области.

В ходе судебного процесса удалось выяснить, что подсудимый получил более 3,5 млн рублей взяток в период с 2016 по 2020 г. Два гражданина передали Евгению Сурикову строительные материалы, оказывали услуги по строительству дома и других построек на усадьбе. Делали они это за покровительство по службе. Также бывший чиновник должен был действовать в интересах коммерческих организаций.

Также сайт правоохранительного ведомства информирует, что бывший чиновник должен выплатить штраф в размере 7 млн рублей. Кроме того, на 4 года он лишен права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. Заметим, что Суриков до перехода в мэрию возглавлял УМВД по г. Томску.