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Наука21 сентября 2021 14:52

Томские ученые изучают продвижение кустарников на север России

Эти растения ускоряют таяние вечной мерзлоты
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Кустарники продвигаются на север. Фото: сайт ТГУ, снимок предоставил Сергей Лойко

Кустарники продвигаются на север. Фото: сайт ТГУ, снимок предоставил Сергей Лойко

Как сообщила пресс-служба Томского государственного университета, ученые лаборатории «БиоГеоКлим» вуза продолжают исследовать феномен появления в Арктической зоне страны экосистем с высокой биологической продуктивностью.

Сайт университета информирует о том, что в этом году изучены участки тундры, захватываемые активно разрастающимися кустарниками. Анализ температурных данных показал, что после поселения кустарников почва становится теплее и суше. Исследования показали, что глубина залегания вечной мерзлоты увеличивается в три-четыре раза.

Например, в феврале в Тазовском районе температура на открытых участках на глубине один метр составляла минус 10-12 градусов, а в почве под кустарниками она была равна нулю.