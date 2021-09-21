Полиция ищет свидетелей наезда на велосипедиста в Томске на улице Высоцкого

Водитель ночью сбил велосипедиста и сбежал с места ДТП. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области, 20 сентября в 23 часа 55 минут на улице Владимира Высоцкого, 18 в Томске неустановленным автомобилем совершен наезд на велосипедиста 74-х лет.

По предварительной информации, сообщает сайт регионального управления полиции, велосипедист двигался в попутном машине направлении по правому краю проезжей части. Сайт правоохранительного ведомства отмечает, что водитель с места ДТП скрылся.

Как информирует пресс-служба, пожилой мужчина-велосипедист с травмами доставлен в медицинское учреждение.