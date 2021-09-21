Коронавирус за сутки унес жизни еще троих заболевших в Томской области

Сейчас в регионе 42 837 подтвержденных случаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 21 сентября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 559 человек.

Также в Томской области выявлено 92 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 42 837 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 72 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 033 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,96. В коечном фонде свободно 23,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 19 179 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 812 пациентов скончалось, 15 437 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 313 851 человек, 199 808 скончались, 6 526 111 выздоровели.