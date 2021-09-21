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Общество21 сентября 2021 11:43

В Томской области задержан житель Ямало-Ненецкого автономного округа, который занимался сбытом наркотиков в крупном размере

Мужчине грозит заключение в тюрьме сроком до 20 лет
Ксения Высотина
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У мужчины нашли 880 г растительного и синтетического происхождения, а также психотропного вещества.

У мужчины нашли 880 г растительного и синтетического происхождения, а также психотропного вещества.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в г. Стрижевой полиция задержала 26-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчина сбывал наркотики в крупном размере, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Подозреваемый, передвигаясь на личном автомобиле по территории города Стрежевого Томской области, совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, которые он намеревался расфасовать и продать обратившимся покупателям, однако довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что у мужчины нашли 880 г растительного и синтетического происхождения, а также психотропного вещества. Также у подозреваемого изъяли телефон, банковские карты, упаковочный материал и портмоне.

Возбуждено уголовное дело, подсудимому грозит лишение свободы сроком до 20 лет.