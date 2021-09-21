Томские предприятия могут оставить заявки по горячей линии облздрава на вакцинацию сотрудников

Для оформления заявки нужно указать адрес организации, наименования, количество желающих вакцинироваться и контактное лицо для связи. Фото: Ксения Высотина

В Томске предприятия смогут оставить заявки на вакцинацию сотрудников через горячую линию облздрава. Такая информация появилась на telegram-канале обздрава.

«Оставить заявку на коллективную вакцинацию сотрудников от коронавируса и гриппа работодатели могут по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области (3822) 516-616. Звонки принимают операторы регионального Центра медицинской и фармацевтической информации», - говорится в сообщении.

Уточняется, что для оформления заявки нужно указать адрес организации, наименование, количество желающих вакцинироваться и контактное лицо для связи.

В telegram-канале облздара также добавили, что если число сотрудников превышает 30 человек, то медики выезжают вакцинировать на предприятие. Но при этом площадь помещения должна составлять не менее 14 квадратных метров.

Напомним, что для прохождения вакцинации проводится обязательный осмотр, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.