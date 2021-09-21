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Общество21 сентября 2021 10:42

В Томске в Михайловской роще до конца 2021 года появится временный туалет

Полноценное открытие проведут в 2022 году
Ксения Высотина
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Капитальный туалет откроется в следующем году.

Капитальный туалет откроется в следующем году.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томске до конца 2021 года в Михайловской роще появится временный модульный туалет. Об этом сообщил журналистам заммэра Вячеслав Черноус.

- В 2021 году в Михайловской роще откроется временный модульный туалет. Это будет не просто кабинка, а полноценное помещение. В следующем году уже откроется капитальный туалет, договоренности с партнерами есть, - рассказал Черноус.

Добавим, что в 2017 году инвестор уже открывал в роще общественный туалет, но он был отнесен к биотуалету и часто ломался.