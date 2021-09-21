В Томской области за прошедшие восемь месяцев зарегистрировано более 2100 имущественных преступлений

Большой популярностью пользуются кражи через интернет (более 800 случаев). Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области за восемь месяцев зарегистрировано более 2100 имущественных преступлений, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«На территории Томской области за 8 месяцев текущего года зарегистрировано более 2100 имущественных преступления, совершенных с использованием информационно - телекоммуникационных технологий (кражи - 884, мошенничество - 1309)». – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что из всех происшествий раскрыто только около 550. Большой популярностью пользуются кражи через интернет (более 800 случаев). Также ежедневно томичи страдают от рук "телефонных мошенников".

Сотрудники полиции добавили, что только за восемь месяцев материальный ущерб составил более 300 миллионов рублей.