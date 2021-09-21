В Томске более 2 тыс жителей приняли участие в забеге «Кросс Нации»

Самым популярным забегом стала дистанция 1000 м. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в минувшее выходные более 2 тыс жителей приняли участие в забеге «Кросс Нации», сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Более 2 200 томичей приняли участие в забегах на дистанции 1, 2, 4, 8 и 12 км. Соревнования проходили на трех площадках города: лыжероллерной трассе ДЮСШ зимних видов спорта, в Михайловской роще и парке активного отдыха «Сосновый бор»», - говорится в сообщении.

Уточняется, что самым популярным забегом стала дистанция 1000 м. Также более 400 томичей бежали с учетом времени, разбившись по возрастным группам. Победителям соревнований вручили дипломы, медали и кубки Минспорта.

Добавим, что «Кросс Нации» является самым массовым и масштабным физкультурным мероприятием в России.