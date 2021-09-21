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Общество21 сентября 2021 9:11

В Томске 23 сентября пройдет научная битва женщин-ученых

Мероприятие пройдет в 19 часов в стерео-кафе Santa Monica
Ксения Высотина
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В битве примут участие шесть томичек, каждая из них должна будет за 10 минут в формате стендапа увлекательно рассказать о своих научных исследованиях. Фото: science-slam-tomsk.timepad.ru

В битве примут участие шесть томичек, каждая из них должна будет за 10 минут в формате стендапа увлекательно рассказать о своих научных исследованиях. Фото: science-slam-tomsk.timepad.ru

В Томске в четверг, 23 сентября, пройдет научная битва женщин-ученых, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В четверг, 23 сентября, в 19 часов в стерео-кафе Santa Monica в Томске (ул. Кулева, 26) пройдет научная битва женщин-ученых Science Slam Women Edition», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в битве примут участие шесть томичек, каждая из них должна будет за 10 минут в формате стендапа увлекательно рассказать о своих научных исследованиях.

Например, врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии Александра Гомбожапова поделится результатами исследования инфаркта миокарда, а кандидат химических наук Института химии нефти Варвара Овсянникова расскажет о микроорганизмах, питающимися нефтью.

Посетить мероприятие может каждый, но сначала нужно предварительно зарегистрироваться.