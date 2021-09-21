В Томске на ул. Войкова нашли тело трехлетней девочки, которая выпала из окна

Девочка забралась на подоконник, открыла окно выпала. В результате инцидента ребенок получил травмы не совместимые с жизнью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 21 сентября, в Томске на ул. Войкова местные жители нашли тело трехлетней девочки, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

«21 сентября 2021 года в утреннее время в Ленинском районе города Томска из квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома, выпала трехлетняя девочка, которая от полученных повреждений скончалась на месте», - говорится в сообщении.

Уточняется, что мать оставила трехлетнюю девочку и семилетнего мальчика одних дома. Отец в это время находился на работе. Девочка забралась на подоконник, открыла окно и выпала. В результате инцидента ребенок получил травмы не совместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело, на месте работает полиция и СК РФ по Томской области. Устанавливаются подробности произошедшего, также назначена судебная медицинская экспертиза.