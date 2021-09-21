В Томске приставы арестовали часть автопарка организации, задолжавшей 56 миллионов рублей по налогам

Транспорт арестовали приставы у организации, предоставляющей услуги грузоперевозок на нефтяных месторождениях. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

12 единиц техники арестовали в Томске судебные приставы у организации, предоставляющей услуги грузоперевозок на нефтяных месторождениях. Долг по налоговым платежам составил 56 миллионов рублей, рассказали в ФССП по Томской области.

«Поскольку организация имеет парк техники, в том числе несколько десятков грузовых автомобилей, в отношении транспорта был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД»,-говорится в сообщении.

В Томске, где располагается часть автопарка, арестовано 12 единиц техники, предварительная оценка которых составила 20 миллионов рублей.

Еще несколько автомобилей находятся на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, куда будет направлено соответствующее поручение об аресте.

Приставы также отмечают- есть вероятность того, что налоги полностью будут оплачены за счет партнеров организации, имеющих перед ней дебиторскую задолженность.