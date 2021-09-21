В Парабельском районе Томской области обнаружено тело пропавшей женщины

Тело женщины нашли на болоте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники полиции в Парабельском районе Томской области обнаружили тело без вести пропавшей женщины, сообщили в ведомстве.

«В минувшее воскресенье, 19 сентября 2021 года, в дежурную часть МО МВД «Парабельское» поступило сообщение о том, что Герасимова Валентина Витальевна, 1973 года рождения ушла из поселка Заводской на болото за клюквой и не вернулась»,-говорится в сообщении.

Сотрудники полиции обследовали сам поселок и близлежащие территории. На болоте (их около поселка несколько) было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

В полиции по данному факту проводят проверку. Деталями этой истории в ведомстве пока не располагают-заявили нам в пресс-службе УМВД России по Томской области.

Поселок Заводской находится в центральной части Парабельского района, в лесной местности, на реке Падога. Население поселка-менее 500 человек.

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