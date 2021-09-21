Дом на Дальне-Ключевской, в Томске, где разрушается несущая стена, ждет тщательное обследование

Аварийно-восстановительные работы будут возможны только после детального обследования дома. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Смету для полноценного обследования состояния дома по ул. Дальне-Ключевской, 5, где рушится облицовочный слой наружных стен, в ближайшее время подготовят в мэрии Томска.

«Вопрос о состоянии дома обсуждался на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»,-говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Несколько лет назад начал рушиться облицовочный слой каменной кладки двух наружных стен жилого дома на Дальне-Ключевской,5.

В 2019 году ситуацию квалифицировали как угрозу возникновения ЧС. Начался капремонт; во время работ стало понятно, что парапет на южной стене дома неустойчив, а качество кирпичной кладки парапета и всего здания в целом вызывает серьезные опасения.

-На данный момент есть лишь заключение визуального осмотра, на основе которого невозможно определить дальнейшие шаги в отношении здания,-заявил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

До 1 октября департаменту капитального строительства предстоит подготовить смету на выполнение детального обследования конструкций жилого дома на ул. Дальне-Ключевской, 5. Затем будет определен подрядчик, который также проведет обследование и составит проектно-сметную документацию на проведение аварийно-восстановительных работ.

«КП-Томск» в августе этого года писала о проблемах дома на Дальне-Ключевской, 5 - ЧП районного масштаба: в Томске разрушается несущая стена жилой многоэтажки.