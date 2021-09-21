В Томской области задержан мужчина, подозреваемый в уничтожении более 140 деревьев

До 7 лет лишения свободы грозит жителю Чаинского района. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сотрудники полиции в Томской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений.

«В дежурную часть ОМВД по Чаинскому району поступило сообщение об обнаружении незаконной порубки деревьев вблизи села Бундюр»,-говорится в сообщении полиции.

Задержан житель села, мужчина 1984 года рождения.

Установлено, что сельский житель в лесном массиве Чаинского лесничества самовольно срубил более 140 елок и несколько берез.

Сумма ущерба, причиненного государственному лесному фонду, составила около 6 500 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

«КП-Томск» уточняет, уничтоженное многолетнее растение — это потерянный ресурс. Это обстоятельство заставляет принимать строгие законы, регулирующие лесопользование.

Наказание зависит от нескольких факторов, в том числе, от места незаконных рубок. Особые санкции предусмотрены в отношении людей, уничтожающих растения в заповедниках, парках, в черте населенных пунктов.