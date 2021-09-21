В Асино при тушении пожара в жилом доме обнаружено обгоревшее тело человека

Пожар в Асино начался в шестом часу утра. Ликвидировать возгорание пожарным удалось в 06.20. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Во вторник, 21сентября, рано утром в городе Асино, на улице Островского, горел частный жилой дом с дощатой верандой, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Обгорела деревянная обрешетка крыши дома, внутри и снаружи частично обгорели стены. Площадь пожара составила 49 квадратных метра»,-говорится в сообщении.

Также стало известно, что в комнате горевшего дома пожарными было обнаружено обгоревшее тело человека, личность погибшего сейчас устанавливается. Кроме того, специалисты устанавливают и причину возгорания.