Дома на 12 улицах Томска сегодня останутся без света

Некоторые дома в Томске сегодня останутся без света на весь день - с 9.00 до 21.00. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

О плановом отключении электричества в Томске сообщают «Горсети».

«Ряд домов сегодня, 21 сентября, останется без света на короткое время с 9 утра до 11.00, где – то электричества не будет весь день с 9.00 до 21.00»,-говорится в сообщении на сайте компании.

Отключения коснутся домов на улицах Елизаровых, Шевченко, Розы Люксембург.

Адреса, которых коснутся сегодняшние отключения, можно увидеть на сайте "Горсетей". Телефон диспетчерской службы компании - 999-908

Объявления о плановых отключениях должны быть размещены на входных дверях подъездов многоквартирных домов.

Информацией о плановых отключениях обладают УК или ТСЖ.