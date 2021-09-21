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Общество21 сентября 2021 4:40

Дома на 12 улицах Томска сегодня останутся без света

«Горсети» сообщают о плановом отключении электричества
Елена Андреева
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Некоторые дома в Томске сегодня останутся без света на весь день - с 9.00 до 21.00.

Некоторые дома в Томске сегодня останутся без света на весь день - с 9.00 до 21.00.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

О плановом отключении электричества в Томске сообщают «Горсети».

«Ряд домов сегодня, 21 сентября, останется без света на короткое время с 9 утра до 11.00, где – то электричества не будет весь день с 9.00 до 21.00»,-говорится в сообщении на сайте компании.

Отключения коснутся домов на улицах Елизаровых, Шевченко, Розы Люксембург.

Адреса, которых коснутся сегодняшние отключения, можно увидеть на сайте "Горсетей". Телефон диспетчерской службы компании - 999-908

Объявления о плановых отключениях должны быть размещены на входных дверях подъездов многоквартирных домов.

Информацией о плановых отключениях обладают УК или ТСЖ.