В Томской области во вторник возможны дожди и мокрый снег

Мокрый снег возможен сегодня в Томске и в районах области. Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 21сентября, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает томский ЦГМС.

«В течение дня возможны небольшие, местами умеренные дожди, по северу с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с», - говорится в сообщении.

Температура воздуха днем +3…+8°С.

На этой неделе «КП-Томск» писала о прогнозах синоптиков на заключительную декаду первого месяца осени – В последние дни сентября в Томске будет холодно и дождливо.