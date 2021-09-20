На севере Томской области судят мужчину, который вырастал на участке 50 кустов конопли

Уже несколько десятков лет правоохранительные органы воюют с коноплей... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области, в Тегульдетском районе на севере региона в суд ушло дело по обвинению местного жителя 43-х лет в культивировании и незаконном хранении конопли.

Как удалось установить следователям, информирует сайт правоохранительного ведомства, в мае текущего года сельский житель высадил на территории своего приусадебного участка более 50 кустов конопли. Канабис мужчина разместил на грядках и в специально приспособленных парниках. В течение лета он ухаживал за растениями, пропалывал, поливал свои посадки, взрыхлял почву, на которой они росли. В августе обвиняемый срезал несколько кустов конопли, весом они оказались более 130 грамм. Он хранил сушеную траву на крыше надворных построек, потом ее забрали сотрудники полиции.