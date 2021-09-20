Сотрудники 615 организаций Томской области прошли вакцинацию от COVID-19

В Томской области крупные компании и структуры организованно проводят у себя вакцинацию сотрудников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил интернет-портал администрации Томской области, коллективы 615 предприятий и организаций региона прошли вакцинацию от COVID-19. Пресс-служба уточняет, что прививки поставили 45 667 сотрудников.

Среди тех, кто прошел вакцинацию: газовики, нефтяники, энергетики, коммунальщики, сотрудники федеральных ведомств, университетов, работники крупных сетевых магазинов, СМИ и другие. Заметим, что если в организации более 30 сотрудников заявят о намерении сделать прививку, на предприятие приедет мобильная бригада медиков.

Власть напоминает о том, что работодатели могут подать заявку на вакцинацию своего коллектива от COVID-19 или гриппа в департамент здравоохранения Томской области.