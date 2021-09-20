Арест автомобиля заставил жителя Томской области оплатить полмиллиона рублей долга

Чтобы не потерять любимый автомобиль, человек готов заплатить немало! Фото: Алексей ФОКИН

Пресс-служба УФССП России по Томской области сообщила о том, что судебные приставы взыскали полмиллиона рублей с мужчины в пользу пострадавшей в ДТП женщины. Отмечается, что нарушитель вынужден был оплатить компенсацию морального вреда, лечение гражданки и исполнительский сбор в бюджет РФ.

По информации сайта федеральной службы, житель города Северска ранее совершил наезд на женщину на пешеходном переходе. В результате ДТП был причинен серьезный вред ее здоровью. По решению суда водитель должен был возместить пострадавшей 500 тыс. рублей морального вреда. Кроме того, он обязан компенсировать ФОМС денежные средства на ее лечение в размере 280 тыс. рублей. Также водитель должен оплатить 35 тыс. рублей исполнительского сбора в бюджет РФ.

Как отмечают специалисты пресс-службы, денежных средств, поступающих из официального дохода нарушителя, было недостаточно для погашения долга. Судебные приставы приняли решение наложить арест на одну из двух легковых машин, принадлежащих должнику. Ранее в отношении транспорта был вынесен запрет на совершение сделок в ГИБДД. Северчанин потерял право распоряжаться автомобилем.

В результате, служители закона арестовали автомобиль LADA Largus 2018 г.в. Машина впоследствии была оценена специалистом в 400 тыс. рублей. Позже транспорт передали на реализацию. Однако вскоре имущество пришлось отзывать с процедуры в связи с погашением долга. Не желая расставаться с машиной, владелец нашел денежные средства для того, чтобы оплатить ущерб пострадавшей, компенсацию Фонду обязательного медицинского страхования и исполнительский сбор.