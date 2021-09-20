Компания «Уральские авиалинии» завершает полеты из Томска в столицу в начале октября

Уменьшается количество полетов из Томска. Фото: сайт авиакомпании "Уральские авиалинии"

Пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщила о том, что перевозчик отменил рейсы из Томска и в Томск с 4 октября.

По информации специалистов, компания выполняла рейсы из Томска в Москву и «столицу» Крыма – Симферополь. Рейс в столицу раньше был ежедневным. Эксперты отмечают, что авиаперевозчики завершают летнюю программу полетов. Ранее полеты в Томск и из Томска прекратил "Аэрофлот".

По данным из открытых источников, становится понятным, что последний рейс в этом сезоне «Уральских авиалиний» из Томска в Москву состоится 3 октября.