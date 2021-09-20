На части улицы Герцена в Томске возвращается одностороннее движение

Возвращается прежняя схема движения транспорта в центре Томска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, с завтрашнего дня, 21 сентября, частично изменится схема движения в центре города. Одностороннее движение транспорта опять начнет действовать на участке ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Советской в сторону пр. Ленина.

Сайт администрации Томска информирует о том, что с 10 до 15 часов специалисты восстановят здесь необходимые дорожные знаки. Пресс-служба областного центра напоминает, что еще в мае текущего года в связи с работами бригад АО «ТомскРТС» на пр. Фрунзе мэрией было принято решение об открытии на ул. Герцена двустороннего движения автомобилей. Сделано это было с целью не допустить большого скопления транспорта на пр. Фрунзе. Сегодня специалисты свою работу завершили.

Жителей Томска, особенно водителей, просят соблюдать ПДД и следовать рекомендациям дорожных знаков.