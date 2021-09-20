В Томске полицейские задержали подозреваемого в убийстве местной жительницы

Томские полицейские оперативно нашли предполагаемого убийцу. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В Томской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины-томички, об этом сообщила пресс-служба УМВД России региона.

Специалисты информируют о том, что в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение от томича о том, что его мать 1973 года рождения ушла и до настоящего времени не вернулась. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно провели комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения женщины. Вскоре в поле зрения оперативников попал ранее судимый знакомый потерпевшей 1985 года рождения.

По предварительным данным, как сообщает сайт регионального управления полиции, 15 сентября 2021 года 39-летний житель г. Томска находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту своего проживания. В ходе ссоры он совершил убийство женщины, которая пришла к нему в гости и также была пьяна. Тело потерпевшей мужчина расчленил, а пакеты с фрагментами тела разбросал в разных районах Томска.

В результате поисковых мероприятий следователями и сотрудниками полиции обнаружены части тела погибшей. Следственными органами СКР по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Томска, подозреваемого в совершении убийства.