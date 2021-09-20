В последние дни сентября в Томске будет холодно и дождливо

Дожди и мокрый снег ожидаются в Томской области в оставшиеся дни сентября. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики озвучили прогноз погоды на оставшиеся 10 дней сентября.

«Дожди и мокрый снег ожидаются в Томской области в большинстве дней третьей декады, температура воздуха будет ниже нормы», - говорится в сообщении томского гидрометцентра.

Ночная температура воздуха ожидается в пределах от 0 до плюс 2 градусов, в дневные часы будет чуть теплее от + 5 до + 7 градусов.

На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что в последние годы сентябрь на всей территории России был фактически четвертым летним месяцем и календарное окончание лета не отражало погодную реальность.

«КП-Томск» сообщала, что на этой неделе в Томске и области возможны первые осадки в виде снега. В соцсетях томичи пишут, что уже сегодня в городе пролетали первые снежинки. Впрочем, рассмотреть их можно было, только если хорошо приглядеться — они превращались в воду, не успевая упасть на землю.