Сотрудница томской аптеки перевела мошенникам более 60 000 рублей

Аферисты, позвонившие в аптеку, выдавали себя за поставщиков. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В УМВД по Томской области поступило сообщение от представителя аптечной сети о хищении денежных средств, рассказали в полиции.

«Сотрудница аптеки, поверив мошенникам, сообщившим о поставке товара, перевела более 60 000 рублей на их счета», - говорится в сообщении.

В аптеку позвонил мужчина, назвавший себя сотрудником аптечной сети. Сотруднице, которая ответила на звонок, мужчина заявил, что в ближайшее время к ним приедут поставщики продукции, а пока необходимо оплатить счет за предстоящую поставку. Женщина поверила злоумышленникам и перечислила на указанный счет более 60 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Осенью этого года в России в контексте телефонного мошенничества, как процветающей индустрии, стали все чаще звучать мнения о том, что троллить телефонных аферистов не стоит, якобы это чревато последствиями.

В «Лаборатории Касперского» на этот счет заявили, что единственная опасность, заигравшись, выдать реальную конфиденциальную информацию, а в троллинге есть безусловный положительный момент - пока мошенник общается с вами, он не может параллельно «разводить» другую жертву.