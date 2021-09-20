Коронавирус в Томске: + 84 новых случая заражения

62 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 20 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 42 745 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 62 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 961 человека.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,95. В коечном фонде свободно 25,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 19 744 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 778 пациентов скончалось, 11 992 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 294 672 человек, 198 996 скончались, 6 510 674 выздоровели.