Ушел из жизни томский художник Николай Коробейников

Культурный мир Томска понес невосполнимую утрату – не стало художника Николая Коробейникова. Фото с сайта томского областного художественного музея.

Заслуженный художник России, дизайнер, скульптор Николай Коробейников скончался в понедельник, 20 сентября, в Томске. Об этом на своем официальном сайте сообщил томский областной художественный музей.

«Культурный мир Томска понес невосполнимую утрату. Сегодня стало известно о скоропостижной кончине выдающегося графика, живописца, дизайнера, иллюстратора Николая Николаевича Коробейникова, Заслуженного художника Российской Федерации. Ему было всего 60 лет, жизнь оборвалась слишком рано, когда впереди так много задумок и планов», - говорится в сообщении.

Николай Коробейников родился 7 ноября 1960 года в городе в Тайге Кемеровской области. Окончил Кемеровское художественное училище, учился на архитектурном отделении в Томском инженерно — строительном институте. Много занимался дизайном и росписью интерьеров.

Прощание с Николаем Коробейниковым состоится 22 сентября с 14.00 до 15.00 на улице Беленца, 14. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсети Facebook заведующая научно-исследовательским отделом Томского областного художественного музея Татьяна Микуцкая.