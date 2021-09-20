В Томске на этой неделе ожидается первый снег

Об установлении снежного покрова в Томске и области говорить рано. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые осадки в виде снега и мокрого снега возможны на этой неделе в Томской области, сообщают синоптики.

«Ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом», - говорится в сообщении томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

О резком похолодании и об образовании снежного покрова говорить рано.

Синоптики уточняют, когда осадки выпадают в виде ледяных хлопьев, мы называем это снегопадом, но, когда они представляют собой смесь дождя и снега или ледяную крупу, осадки называют мокрым снегом.

Мокрый снег тяжелее снега. Мокрый снег падает и отскакивает от поверхности, при этом снег оседает слоями.

«КП-Томск» напоминает, что первый снег в 2020 году выпал в Томске 5 октября; в первых числах ноября пришли обильные снегопады, и снежный покров установился окончательно.

Метеорологи пока не обнародовали долгосрочный прогноз на весь отопительный сезон, поэтому, какой будет предстоящая зима, можно только гадать.

Сегодня, 20 сентября 2021 года, в Томске официально стартовал отопительный сезон.

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