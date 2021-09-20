Ремонт взлетно-посадочной полосы «разогнал» инфляцию в Томской области

Средняя цена на авиаперелет в салоне экономического класса за год выросла почти на 60 процентов. Фото: с сайта airports-online.ru

Годовая инфляция в августе 2021 года в Томской области ускорилась в целом до 6,5%. При этом показатель оставался ниже, чем по России (6,7%) и Сибири (7,3%), сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

– В основном на динамику инфляции в регионе в августе влияли общие для всей страны факторы: поздний урожай овощей и картофеля, а также высокий спрос на товары и продукты, который позволял производителям переносить выросшие издержки в цены. Но темпы роста цен на услуги увеличились из-за региональной особенности, – говорится в сообщении.

Так, в августе в Томской области был зафиксирован высокий спрос на авиабилеты. Средняя цена на полет в салоне экономического класса самолета за год выросла почти на 60%.

– В августе авиакомпании массово отменяли рейсы из Томска из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту. Возможность принимать и отправлять рейсы сократилась до одного раза в неделю. При этом многие туристы в разгар отпускного сезона не отказались от своих планов на отдых за пределами региона, поэтому спрос на авиаперелеты был очень высокий и люди покупали билеты по более высоким тарифам, чтобы вылететь из «домашнего» аэропорта, – считает заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.

Эксперт отметила также, что год назад, в августе 2020-го, спрос на перелеты был небольшим, так как пассажиропоток только начинал восстанавливаться вслед за смягчением ограничительных мер. Авиакомпании снижали стоимость билетов на самолет, чтобы привлечь пассажиров.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4434063/