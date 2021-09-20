Трехдневное голосование в Томской области прошло без серьезных нарушений

Окончательные итоги выборов в Томской области подведут к вечеру вторника. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Серьезных нарушений законодательства в ходе выборов 17-19 сентября избирательная комиссия Томской области не зарегистрировала. Жалобы на принуждение голосовать с помощью "Мобильного избирателя" переданы в Следственный комитет. Об этом сегодня заявил глава облизбиркома Ростислав Радзивил.

- В облизбирком подано порядка 15 жалоб. В основном на нарушение порядка хранения избирательной документации. Были три обращения о нарушении активного избирательного права. Поскольку речь идет об уголовных статьях, жалобы перенаправлены в Следственный комитет, – уточнил Радзивил.

Также, по его словам, облизбирком получил одну жалобу на попытку подкупа избирателей. Материалы по этой жалобе переданы в региональное УМВД.

Что касается непосредственно итогов трехдневного голосования, "Единая Россия", по предварительным данным, лидирует на выборах в Законодательную думу Томской области с 33,24% голосов избирателей, из 21 одномандатных округа кандидаты партии лидируют на 19.

"Единая Россия" лидирует также на выборах в Госдуму в Томской области по итоговым предварительным данным как по партийным спискам, набирая более 32% голосов, так и двум одномандатным округам.

По данным облизбиркома, предварительная итоговая явка в Томске и области составила более 40%.

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https://www.tomsk.kp.ru/daily/28332/4477439/