Кировский и Советский районы Томска из-за аварии на несколько часов останутся без воды

Где образовался дефект, спровоцировавший аварию, специалисты пока изучают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десятки улиц, проезды и переулки, в общей сложности сотни домов в Кировском и Советском районах Томска останутся сегодня без холодной воды, сообщает «Томскводоканал».

«В связи с аварийными работами будет ограничено холодное водоснабжение с 14:00 до 20:00 20.09.2021 в областном центре», - говорится в сообщении.

Холодной воды не будет, в том числе, в домах на улицах Алтайской, Герцена, Елизаровых, Енисейской, Карташова, Киевской.

Полный список адресов, которые попали в зону отключения, можно посмотреть на сайте "Томскводоканала".

Где образовался дефект, спровоцировавший аварию, специалисты пока изучают. Известно, что это район проспекта Кирова.