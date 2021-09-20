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Общество20 сентября 2021 8:31

В ДТП на трассе Томск-Карагала-Колпашево водитель внедорожника был госпитализирован

Авария произошла в минувшее воскресенье
Ксения Высотина
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В полиции уточнили, что ДТП произошло в 12.05 на 34 км автодороги Томск-Каргала-Колпашево.

В полиции уточнили, что ДТП произошло в 12.05 на 34 км автодороги Томск-Каргала-Колпашево.

Фото: Ксения Высотина

В Томской области на трассе Томск-Карагала-Колпашево в минувшее воскресенье, 19 сентября, произошла авария, в ходе которой водитель внедорожника был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«При повороте налево совершил столкновение с автомобилем SsangYong под управлением мужчины 1973 года рождения, который ехал в попутном направлении по крайней левой полосе», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что ДТП произошло в 12.05 на 34 км автодороги Томск-Каргала-Колпашево. Водитель иномарки был доставлен в больницу.