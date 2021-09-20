В Томской области за восемь месяцев в поисковый отряд поступило более 200 заявок на поиск пропавших людей

За восемь с лишним месяцев этого года волонтерам поступило 244 заявки на поиск пропавших людей по всей Томской области. 189 человек найдены живыми, еще 19, к сожалению, погибшими. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За весь месяцев 2021 года в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило более 200 заявки на поиск пропавших людей. Об этом сообщил специально для «КП-Томск» Александр Монастырский, региональный представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Томской области.

- За восемь с лишним месяцев этого года к нам поступило 244 заявки на поиск пропавших людей по всей Томской области. 189 человек найдены живыми, еще 19, к сожалению, погибшими. Четырем заявителям мы порекомендовали обратиться в «Жди меня», так как срок давности пропажи очень большой. По восьми заявкам пропажи не подтвердились. Шестерых дезориентированных мы вернули домой. Всех, кто до сих пор не найден, мы продолжаем искать. Распространяем информацию о пропавших, проверяем свидетельства, - рассказал Монастырский.

Также региональный представитель отряда добавил, что более 75% заявок – это городские поиски и только 20% – это поиски в природной среде. На поиск несовершеннолетних в этом году волонтеры получили 57 заявок, а на поиск людей старше 60 лет – 60.

Добавим, что корреспондент «КП-Томск» подробно пообщался с представителями отряда «ЛизаАлерт» и узнал куда исчезают люди, какие сложности возникают при поиске и какова статистика пропавших.