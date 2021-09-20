Жители Бакчарского района жалуются на отсутствие в больнице инфраструктуры для инвалидов

Поводом послужила ситуация, когда в Бакчаре пожилой женщине стало плохо, в больнице отделения на разных этажах, а лифта и санитаров-мужчин нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в Бакчарском районе местные жители пожаловались в соцсетях на то, что в их больницах отсутствует инфраструктура для инвалидов. Об этом сообщает ЦУР в своем telegram-канале.

«Жители Бакчарского района жалуются в соцсетях на отсутствие в больнице инфраструктуры для тяжелобольных инвалидов. Поводом послужила ситуация, когда в Бакчаре пожилой женщине стало плохо, в больнице отделения на разных этажах, а лифта и санитаров-мужчин нет», - говорится в сообщении.

Также в социальной сети отметили, что пенсионерка весит около 150 кг.

- Бабушка инвалид - весит очень много, больше 150 кг. Плюс она в тяжёлом состоянии и даже толком руками шевелить не может. Каково было моё удивление, когда я узнал, что терапия на втором этаже, хирургия и реанимация на третьем этаже, а лифт отсутствует. - рассказал очевидец.

Родственникам женщины пришлось спускать ее самостоятельно на носилках.

ЦУР обратился за комментарием к начальнику департамента здравоохранения Томской области Сергею Дмитриеву.

- Считаю такую ситуацию недопустимой. Всем руководителям областных больниц, в которых отсутствуют лифты, необходимо в обязательном порядке предусмотреть бригады санитаров-носильщиков, которые непосредственно будут заниматься транспортировкой пациентов, - рассказал Дмитриев.

Начальник департамента здравоохранения также добавил, что насчет данного случая, он уже дал поручение выявить причину отсутствия такой бригады в медорганизации и принять соответствующие меры.