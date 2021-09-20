В понедельник на трассе по дороге к аэропорту образовалась большая пробка

По мнениям томичей, пробка образовалась из-за ремонтных работ на дороге. Фото: "Регион-70"

Сегодня утром, 20 сентября, на Богашевском тракте образовалась длинная пробка, такая информация появилась в соцстети «Регион-70».

«Богашевский тракт, мегапробка в город начиная от Просторного», - поделились в сцоцсети недовольные водители.

По мнениям томичей, пробка образовалась из-за ремонтных работ на дороге.

- Асфальт снят в сторону транспортного кольца, по крайней мере так в пятницу вечером было, - отметил один из подписчиков сообщества.

Также водители отметили, что южное кольцо, расположенное в Томске, слишком мало для приема такого большого транспортного потока.