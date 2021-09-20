В Томском районе ищут 72-летнего грибника

Приметы Весоватова Петра Михайловича: рост 180 см, худощавый, лысина на голове, был одет в защитный костюм цвета хаки. Фото: "ЛизаАлерт"

В Томском районе в селе Межениновка пропал местный 72-летний житель, который отправился в лес за грибами и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Пропал Весоватов Петр Михайлович, 72 года (1949 г.р.) с. Межениновка, Томский р-н», - говорится в сообщении.

Волонтеры отметили, что мужчина глухой и ничего не слышит.

Приметы Весоватова Петра Михайловича: рост 180 см, худощавый, лысина на голове, был одет в защитный костюм цвета хаки.

Если кому-то известно нахождение грибника, просят позвонить: 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 79-52-10.