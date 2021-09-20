Томич, который хотел заказать массаж в интернете, перевел мошенникам более 200 тыс рублей

После первого звонка с мужчиной вновь связался неизвестный и сообщил, что для подтверждения заказа необходимо внести полную сумму стоимости массажа. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Томске местный 38-летний мужчина хотел заказать услуги массажа через интернет, но по итогу перевел мошенникам более 200 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Подобрав подходящий салон, мужчина зашел на его сайт, выбрал понравившегося мастера по массажу и подал заявку на заказ. В ответ ему поступил телефонный звонок с неизвестного номера, в ходе которого звонивший представился сотрудником массажного салона и сообщил, что мужчине необходимо оплатить посредством системы электронных платежей половину стоимости услуг, что потерпевший и сделал», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что после первого звонка с мужчиной вновь связался неизвестный и сообщил, что для подтверждения заказа необходимо внести полную сумму стоимости массажа, а также стоимость массажных принадлежностей. Потерпевший оплатил услугу, но отметил, что отказывается от массажа. Следом мошенник сообщил, что для «закрытия анкеты» клиента салона нужно внести еще денежные средства.

Таким образом, томич внес более 200 тыс рублей и не получил услуги массажа.