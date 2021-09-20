В Томске начинает поступать отопление в жилые дома

В администрации настоятельно просят о том, что перед началом отопительного сезона необходимо также открыть запорные арматуры на системе отопления непосредственно в самих квартирах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 сентября, в Томске УК и ТСЖ начнут подачу отопления в жилых домах, сообщает пресс-служба городской администрации.

«20 сентября стартует отопительный сезон 2021-2022 гг. В жилищные организации в течение дня получат разрешающие телефонограммы от «ТомскРТС» и начнут мероприятия по включения отопления», - говорится в сообщении.

Уточняется, что отопление будет заполнять томские квартиры поэтапно в течение 4-5 дней.

В администрации также настоятельно просят о том, что перед началом отопительного сезона необходимо открыть запорные арматуры на системе отопления непосредственно в самих квартирах, если установлены ограничители. Только в этом случае тепло сможет циркулировать по системе.

Напомним, что детские сады, больницы и школы Томска уже подключены к отоплению.