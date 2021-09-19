В Томской области определилась партия, лидирующая в выборах - 2021

Напомним, 17-19 сентября в Томской области проходили выборы двух депутатов Госдумы РФ и 42 депутатов Законодательной Думы Томской области, а также депутатов двух муниципальных Дум. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Партия «Единая Россия» по итогам обработки первых протоколов лидирует на выборах депутатов в Законодательную думу Томской области с 42,51% голосов. Это следует из данных табло в информационном центре ЦИК.

Уточняется, что по итогам обработки 1,04% протоколов за ЕР было отдано 42,51% голосов, на втором месте ЛДПР (20,97%), на третьем — КПРФ (16,48%). Партии «Справедливая Россия - За правду», «Новые люди», "Партия Роста" и «Яблоко» набрали менее 10% голосов.

Напомним, 17-19 сентября в Томской области проходили выборы двух депутатов Госдумы РФ и 42 депутатов Законодательной Думы Томской области, а также депутатов двух муниципальных дум. В регионе свыше 760 тыс. избирателей, работали 769 избирательных участков. Явка на выборы депутатов законодательного Собрания, по данным на 18:00 (14:00 мск), в Томской области составила 37,24%.