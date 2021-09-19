Коронавирус в Томске 19 сентября 2021 года – выздоровели 54 томича, заболели 85

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,95. В коечном фонде свободно 27,8% мест. Фото: департамент здравоохранения Томской области.

Сегодня, 19 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 42 661 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 54 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 899 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,95. В коечном фонде свободно 27,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 20 329 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 799 пациентов скончалось, 16 247 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 254 754 человек, 197 425 скончались, 6 485 264 выздоровели.