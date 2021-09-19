Анатолий Долгов: «Томичи голосуют активно, фейки опровергаются с помощью камер видеофиксации»

- Избирательную активность жителей (явку на выборы), общественники пока оценивают как низкую, - сообщил Анатолий Долгов, руководитель штаба общественного наблюдения за выборами-2021. Фото: Олег Укладов

Общественные наблюдатели, которые следят за происходящим на участках по видеотрансляции, сегодня, в третий день голосования, не зафиксировали нарушений. Они же опровергли несколько фейков из соцсетей.

- Видеотрансляция и видеозапись в Центре общественного наблюдения за выборами ведется круглосуточно, что позволяет проверить и сразу ответить томичам, действительно ли имелись нарушения, или это фейки. Избирательную активность жителей (явку на выборы), общественники пока оценивают как низкую, - сообщил Анатолий Долгов, руководитель штаба общественного наблюдения за выборами-2021.

По его мнению, с данной точки зрения пятница, 17 сентября, оказалась наиболее активной; вчера, в субботу, был пассивный день, а сегодня ближе к полудню граждане снова активизировались. «Мы предполагаем, активность жителей региона возрастет к вечеру, когда дачники станут возвращаться в город», - в частности, отметил он.

Анатолий Долгов уточнил, что в первые полдня воскресенья в Центр в основном поступали звонки от пожилых людей, которые пока не смогли проголосовать на дому. «Мы связывались с участковой комиссией, чтобы помочь. Потому что пожилые люди сами хотят и звонят для того, чтобы к ним пришли», - высказал общее мнение руководитель штаба.

Кроме того, добавил он, фиксировались жалобы и на незаконную, с точки зрения граждан, агитацию, которые заметили в 50 метрах от 209 избирательного участка припаркованный автомобиль с фотографией кандидата и партийной символикой. Проверка показала, что машина находилась в разрешенной доступности и на разрешенной автостоянке. Впрочем, «законодательство не запрещает этого, хотя по-человечески понятно, что идет реклама», - резюмировал Анатолий Долгов.