Томский Роспотребнадзор разъяснит жителям все о качестве мясной и рыбной продукции

Специалисты Роспотребнадзора расскажут жителям Томска и области, как правильно хранить мясную и рыбную продукцию, и что делать, если приобрели некачественную. Фото: архив "КП"

До 22 сентября Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции, а также соблюдению сроков ее годности. Об этом томичам напоминает пресс-служба управления.

- Сотрудники управления дадут разъяснения о правилах покупки и продажи мясной и рыбной продукции, об условиях хранения и сроках годности, о нормативных требованиях, предъявляемых к качеству и безопасности пищевой продукции, а также о правилах написания и подачи обращения в случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в магазине, - пояснили в ведомстве.

Уточним, жители могут задать интересующие их вопросы по телефонам: 8 (3822) - 55 01 53; 55 01 56, 60-98-68 в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Перерыв с 13.00 до 13.45.

Добавим, в случае обнаружения некачественного продукта потребитель может направить в управление Роспотребнадзора обращение на адрес ufs@70.rospotrebnadzor.ru, почтовое отправление или обратиться лично в организацию, расположенную на пр. Фрунзе, 103 а.